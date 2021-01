PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 06.01.2021

LimburgLimburg (ots)

1. Einbruchsversuch in Kiosk Hadamar, Untermarkt, Montag, 04.01.2021, 19:30 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 07:30 Uhr (Wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Kiosk am Untermarkt in Hadamar aufzuhebeln. Da die Einbrecher an der massiven Tür scheiterten, gelangten sie nicht in den Innenraum und konnten dort nichts entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Sachbeschädigung an Grundschule Limburg-Staffel, Schulstraße, Montag, 04.01.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 15:00 Uhr (Wie) In Limburg-Staffel wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag die äußere Fensterscheibe des Sekretariates der Grundschule eingeworfen. Zudem wurde ein Insektenhaus aus Holz umgestoßen. Am Sonntag davor wurde dasselbe Fenster bereits schon einmal angegangen und beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

