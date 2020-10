Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferfallrohr an Kirche gestohlen

Heinsberg (ots)

Unbekannte Personen bogen, zwischen dem 5. Oktober (Montag) und dem 6. Oktober (Dienstag), die Befestigungen eines Regenfallrohres an der Kirche an der Straße Am Kirchberg auf und stahlen das Kupferrohr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell