Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Leininger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrradfahrer fuhr vom Fahrbahnrand auf die Straße und stieß mit einer 46-jährigen Autofahrerin zusammen, welche auf der Straße wendete. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

