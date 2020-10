Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Pkw beschädigt und geflüchtet

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bereits am Montag, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeilstraße in Karlsbad-Spielberg einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der Renault, welcher unmittelbar vor einer Bäckerei abgestellt war, weißt einen Lackabrieb in der Mitte der Fahrertür auf. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer verursachte den Sachschaden vermutlich beim rückwärts ausparken. Das Fahrzeug des Unfallverursachers, welcher unerlaubterweise die Tatörtlichkeit verließ ohne entsprechende Vorkehrungen zu treffen, müsste an der hinteren linken Stoßstange beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Karlsruhe

