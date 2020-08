Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrer unter Drogeneinfluss - Crystal im Ü-Ei versteckt

Weißenberg (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Lettland steuerte am 28. August 2020 seinen Renault Transporter unter Drogeneinfluss über die BAB 4. Sein 25-jähriger lettischer Mitfahrer hatte Crystal in einem gelben Überraschungsei versteckt. Bundespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz hatten die beiden Männer um 08:15 Uhr auf dem Parkplatz "Löbauer Wasser" zwischen Weißenberg und Bautzen kontrolliert. Sie waren auf dem Weg in Richtung Dresden und mussten ihre Fahrt vorerst beenden. Laut Drogenschnelltest hatten beide Amphetamine konsumiert. Beim Fahrer wurde eine Einwegspritze und beim Mitfahrer das Ü-Ei mit ca. 2,7 Gramm vermutlichem Crystal aufgefunden. Der Fahrer musste zur Blutentnahme. Er muss sich wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und der Mitfahrer wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

