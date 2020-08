Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann auf Rastplatz verhaftet

Bautzen (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus den Niederlanden ging am 27. August 2020 Beamten des Bundespolizeireviers Bautzen ins Netz. Er soll laut offenem Haftbefehl über 5.600,00 Euro Strafe zahlen oder für 80 Tage in Haft. Die Beamten stoppten um 14:25 Uhr den Mann mit seinem Mercedes Benz CLS auf dem Rastplatz Oberlausitz an der Autobahn 4. Er wollte eigentlich weiter in Richtung Dresden fahren. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sucht den wegen Diebstahls verurteilten Mann. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, lieferten die Beamten den Niederländer in die Justizvollzugsanstalt Bautzen ein.

