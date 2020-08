Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Filmreife Verfolgung durch Zittaus Straßen

Zittau (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann flüchtete am 27. August 2020 vor dem Zugriff durch die Gesetzeshüter vom Bundespolizeirevier Zittau. Die Beamten kontrollierten um 13:10 Uhr den 25-jährigen Deutschen aus Dresden und zwei weitere junge Männer in der Zittauer Brückenstraße. Sie reagierten recht ungehalten auf die Kontrolle und kommentierten immer alles. Der Dresdner hatte keinen Ausweis dabei und nannte zunächst einen falschen Namen. Als er dann seine korrekten Daten mitteilte, stießen die Bundespolizisten auf einen offenen Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichtes Dresden. Damit konfrontiert ergriff der junge Mann plötzlich die Flucht und rannte in Richtung Christian-Keimann-Straße. Sofort nahm eine 40-jährige Bundespolizistin die Verfolgung auf und sprintete dem 25-Jährigen hinterher. Indes verfolgten die beiden anderen Beamten mit ihrem Streifenwagen und eingeschalteten Sondersignalen das Geschehen. Ein Bürger, der Zeuge des Vorfalls wurde, wollte dem jungen Mann ein Bein stellen um die Flucht zu beenden. Das beeindruckte diesen aber nicht. Er wich dem Fuß mit einem Bogen aus. Etwa 100 Meter weiter versperrte die Streife mit ihrem Dienstwagen nahe des Zaunes einer Kleingartenanlage den Weg. Der Dresdner sprang auf die Motorhaube und konnte aber hier durch einen Beamten der Streife sowie kurz darauf durch die verfolgende Beamtin festgehalten werden. Hierbei leistete der junge Mann massiven Widerstand, wodurch sich der Beamte den Ellenbogen am Maschendrahtzaun etwa vier Zentimeter aufriss. Schließlich konnte sich der Mann losreisen und sprang über den Zaun in die Kleingartenanlage. Die Beamtin und der Beamte verfolgten den jungen Mann nun gemeinsam aus verschiedenen Richtungen zu Fuß um den Zaun herum. Dieser konnte zwar in eine durch einen weiteren Maschendrahtzaun versperrte Sackgasse gedrängt werden, übersprang aber bei Annäherung durch die Beamten diesen mit einem Überschlag. Er entkam zunächst in Richtung Max-Müller-Straße und versteckte sich in einem Gebüsch. Hier konnte er schließlich durch eine unterstützende Streife der Landespolizei gestellt und verhaftet werden. Da auch der gestellte Mann aus Dresden sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurden er und der Bundespolizist im Zittauer Krankenhaus versorgt. Der junge Mann wird sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen und wird heute aufgrund des offenen Sitzungshaftbefehles dem Haftrichter vorgeführt.

