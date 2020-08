Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei nahm Anhalterin mit

Bautzen (ots)

Eine Mexikanerin und ihr polnischer Begleiter wollten am 27. August 2020 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz per Anhalter in Richtung Dresden mitgenommen werden. Die 25-jährige Frau wurde dann auch mitgenommen - durch eine Bundespolizeistreife weil sie sich illegal im Bundesgebiet aufhielt. Sie konnte während ihrer Kontrolle um 12:55 Uhr zwar einen gültigen Reisepass vorlegen, besaß aber kein Visum oder einen anderen Aufenthaltstitel. Außerdem hält sie sich bereits seit 2018 in Polen und damit im Schengengebiet auf. Die Mexikanerin wurde in Gewahrsam genommen und wird sich nun wegen unerlaubter Einreise sowie wegen unerlaubtem Aufenthalt verantworten müssen. Sie wurde noch am gleichen Tag nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell