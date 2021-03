Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, soll ein 59-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 41-jährigen Autofahrerin an der Kreuzung Hilgundstraße/Königstraße genommen haben. Beide Autos stießen zusammen. Die 41-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

