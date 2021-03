Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - PKW beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.03.2021 gegen 12:30 Uhr wurde ein Ford C-Max in der Chemnitzer Straße in Bad Dürkheim bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrer des Ford befuhr die Chemnitzer Straße und musste an der Einmündung zum Wellsring verkehrsbedingt anhalten. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr mit seinem Mountainbike vorschriftswidrig den linksangelegten Radweg im Wellsring aus Richtung Nonnengarten kommend, kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Ford und kam zu Fall. Am Ford entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Radfahrer gab an nicht verletzt zu sein und keine ärztliche Hilfe zu benötigen. Er stieg danach auf sein Fahrrad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Radfahrer war ca. 14-18 Jahre alt und hatte schulterlange blonde Haare. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

