Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Epileptiker bestohlen - Bundespolizei identifiziert die beiden Tatverdächtigen

Bielefeld (ots)

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen, die einen Epileptiker während eines Anfalls am vergangenen Mittwochabend (03.Februar) im Hauptbahnhof Bielefeld das Handy gestohlen haben, sind identifiziert.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4830537

Beamte der Bundespolizei erkannten am Donnerstagnachmittag(4.Februar) zunächst einen der beiden Männer im Rahmen einer Präsenzstreife vor dem Hauptbahnhof Bielefeld wieder. Während sich dieser nicht zum Tathergang äußerte, gab der in der Nacht zum Freitag im Hauptbahnhof Bielefeld festgestellte zweite Tatverdächtige spontan an, dass Handy bereits für 40,-Euro verkauft zu haben. Nach Feststellung der Personalien wurden die in Bielefeld wohnenden Männer, ein 46-jähriger Marokkaner und ein 50-jähriger Algerier, aus der Wache der Bundespolizei entlassen. Sie werden sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vor Gericht verantworten müssen.

