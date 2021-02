Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach drei Wochen Freiheit - Bundespolizei verhaftet unbelehrbaren 40-Jährigen - Zwei weiter Monate Haft

Essen (ots)

Gestern Nacht (3. Februar) nahmen Bundespolizisten in Essen einen Schwarzfahrer fest, der erst vor drei Wochen aus einer JVA entlassen worden ist. Diesmal konnte er schnellstens einem Richter vorgeführt werden. Dieser verurteilte zu zwei Monaten Haft.

Dienstagnacht, gegen 2:00 Uhr, rief der Zugbegleiter der S6 von Köln nach Essen die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen zur Hilfe. Ein Fahrgast konnte keine Fahrkarte vorweisen und sich auch nicht ausweisen.

Bei der Kontrolle des 60-Jährigen, zeigte dieser den Einsatzkräften lediglich einen alten Haftbefehl vor. Auf der Wache konnte seine Identität festgestellt werden.

Hier ermittelten die Beamten auch, dass der mit ca. einem Promille alkoholisierte, polnische Staatsbürger in der Vergangenheit öfters ohne Fahrschein gefahren ist.

Da der polizeibekannte Mann zudem keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde er verhaftet und in das Gewahrsam der Polizei in Essen zugeführt. Dort sollte er am nächsten Tag einem Richter vorgeführt werden.

Dieser verurteilte ihn daraufhin in einem so genannten "beschleunigten Verfahren" zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten ohne Bewährung. *BA

