BPOL NRW: Bundespolizei stellt 14,3 Kilogramm Marihuana im Wert von 141.500 EUR auf der Autobahn A 57 sicher

Kleve - Uedem (ots)

Bereits am Samstagmittag, 30. Januar 2021 um 12:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 57 an der Anschlussstelle Uedem einen 32-jährigen Türken aus Pulheim in einem VW Golf. Auf Nachfragen teilte der nervös wirkende Reisende mit, dass er einen Freund in Kleve besucht hat. Genaue Angaben zum Wohnort des Freundes konnte er jedoch nicht machen. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum eine große Stofftasche und eine Einkaufstüte. Darin befanden sich vier Folienbeutel mit insgesamt 14,3 Kilogramm Marihuana. Weiterhin wurde im Ablagefach der Fahrertür ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 141.500 EUR. Der Mann befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

