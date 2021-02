Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg für die Bundespolizei - Täterin nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Hamm (ots)

Die am 01.02.2021 mittels einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte, unbekannte Diebin eines Rucksackes im Hauptbahnhof Hamm wurde nach einem Bürgerhinweis identifiziert. Der Frau aus Hamm wird vorgeworfen, am 11.09.20 im Hauptbahnhof Hamm einen auf einer Bank liegenden Rucksack gestohlen zu haben. Die Bundespolizei Münster bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung, die zu einer schnellen Identifizierung geführt hat. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 01.02.21 / 13:27 Uhr wird hiermit zurückgenommen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht verbreitet werden dürfen.

