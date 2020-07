Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Raub auf Drogerie: Täter richtet Waffe auf Polizeibeamten

Fröndenberg (ots)

Mit einer Sturmhaube maskiert hat ein Täter am Mittwoch (22.07.2020) gegen 19.20 Uhr eine Drogerie an der Winschotener Straße in Fröndenberg betreten, zwei Kassiererinnen mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Angestellten händigten ihm eine fünfstellige Summe aus, die er in einer Plastiktüte verstaute.

Als er im Anschluss die Drogerie verließ und die Sturmhaube abnahm, traf er auf einen uniformierten Polizeibeamten, der kurz zuvor in der Nähe der Drogerie von einem Zeugen auf den Raub aufmerksam gemacht wurde. Der Täter richtete seine Pistole auf den Polizeibeamten. Wegen dieser konkreten Bedrohung zog der Polizeibeamte seine Dienstwaffe. Daraufhin warf der Täter seine Pistole weg und flüchtete zu Fuß über die Unionstraße in Richtung Kirchplatz/Freiheitstraße/Auf der Freiheit/Auf dem Sodenkamp.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Polizei stellte die Waffe des Täters sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 20-25 Jahre - Ca. 180 cm - Ca. 75 kg - Schlank - Schwarze Haare, volles Haar (an den Seiten kürzer, nackenlang, Deckhaar dicht/voll/strubbelig) - Hellhäutiges, schmales Gesicht - Schwarze Hose, schwarzes Oberteil (Jacke, Fleece- oder sweatshirtähnlich, langärmelig)

Zeugen, die den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

