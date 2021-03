Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit drei Beteiligten - eine Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 55-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel fuhr am Dienstag, um 11.45 Uhr, auf der Ringstraße in Richtung Rauxel. Kurz vor der Einmündung zur Goldschmiedingstraße fuhr sie auf das Auto einer 25-Jährigen aus Castrop-Rauxel aus. Sie musste verkehrsbedingt bremsen. Die 25-Jährige wurde durch den Aufprall auf das Auto einer 52-jährigen Recklinghäuserin aufgeschoben. Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell