Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen Montagmittag und Montagabend sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Kraneburgstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten eine Wohnung im Dachgeschoss und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Einbrecher Bargeld erbeuten.

Castrop-Rauxel:

Zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen sind unbekannte Täter bei einem Logistikunternehmen auf der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Spinde in den Geschätsräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon gestohlen.

Herten:

Auf der Straße Hof Ellinghaus konnte heute Vormittag ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Eine Frau bekam gegen 9.55 Uhr mit, wie ein unbekannter junger Mann versuchte, in das geöffnetes Fenster eines Wohnhauses einzusteigen. Als der Mann die Zeugin bemerkte, lief er weg. Sein Fahrrad ließ er zurück, es wurde von der Polizei sichergestellt. Beschreibung des Mannes: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80m groß, normale Statur, schwarze Haare, bekleidet mit einer roten Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

Ein zum Lüften geöffnetes Fenster nutzten Einbrecher am Montagmorgen, um in eine Wohnung auf der Kaiserstraße einzubrechen. Um einzusteigen, wurde außerdem ein Fliegennetz zerstört, das vor dem Fenster befestigt war. Die unbekannten Täter erbeuteten einen Schmuckkasten aus einer Schrankschublade.

Recklinghausen:

Im Tierheim an der Waldstraße wurde ein Außengehege aufgebrochen. Die Täter nahmen einen Hund aus dem Gehege mit und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Bei dem gestohlenen Hund handelt es sich um einen Kangal. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag- und Montagmittag. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Hündin hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Auf der Straße Siestedde hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Einbruch gegeben - gestohlen wurde allerdings nichts. Die unbekannten Täter hebelten ein Kellerfenster des Wohnhauses auf. Ob die Täter auch in den Wohnräumen waren, ist unklar. Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Einbrecher den Hausbewohner bemerkt haben, der zur Tatzeit im Wohnzimmer schief, und daraufhin ohne Beute geflüchtet sind.

Hinweise bitte unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell