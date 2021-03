Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Tatverdächtige nach Angriff ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag mehrere Jugendliche am Westwall auf zwei 17-Jährige losgegangen sind (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4850912), konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln. Es handelt sich dabei um zwei 15-Jährige und einen 16-Jährigen aus Dorsten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Montag wurde außerdem eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen - auch zu weiteren Tatverdächtigen - dauern an.

