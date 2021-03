Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auto überschlägt sich auf der Heidestraße

Recklinghausen (ots)

Eine 58-jährige Hertenerin fuhr am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, auf der Heidestraße in Richtung Bertlich. In Höhe Gartenbau Gottschling kam das Auto aus nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

