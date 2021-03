Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am 01.03.2021 kam es gegen 15:45 Uhr auf dem Kreuzungsbereich des Söltener Landwegs und der Friedrichstraße zu einem Unfall zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einem 70-jährigen Fahrradfahrer (Pedelec), beide aus Dorsten. Der 58-Jährige fuhr auf der Friedrichstraße in Richtung Borkener Straße. Der 70-jährige Fahrradfahrer hingegen fuhr auf dem Söltener Landweg in Richtung Heinrichstraße. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Augenscheinlich entstand kein Sachschaden.

