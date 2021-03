Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: E-Bike-Fahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Auto

Recklinghausen (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Herten befuhr am Montag, um 16:35 Uhr, den Kreisverkehr in Herten Mitte und beabsichtigte diesen in Höhe der Konrad- Adenauer- Straße zu verlassen. Bei der Ausfahrt kollidierte er mit der 67- jährigen E-Bike Fahrerin. Die Hertenerin befand sich zum Unfallzeitpunkt auf einem gekennzeichneten Radweg. Sie kam von der Kaiserstraße und wollte die Konrad-Adenauer-Straße auf dem Radweg überqueren und ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 4.450 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell