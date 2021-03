Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusatzschutz verhindert Einbruch

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Im Schloßpark wollten unbekannte Täter am Montagnachmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrechen. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr wurde versucht, die Wohnungstür im dritten Obergeschoss aufzuhebeln. Weil die Tür zusätzlich mit einem "Panzerriegel" gesichert und verschlossen war, kamen die Täter nicht herein und brachen ihr Vorhaben ab. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag Verdächtiges beobachtet haben.

Machen auch Sie es Einbrechern schwer, ins Haus oder die Wohnung zu kommen. Statten Sie Fenster und Türen mit zusätzlichen Riegeln und Verriegelungen aus. Die Erfahrung zeigt: Je länger Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür hebeln müssen, umso größer ist die Chance, dass die Täter abbrechen und verschwinden. Weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz gibt es bei unserem Kommissariat für Prävention - erreichbar unter Tel. 02361/55 3344.

