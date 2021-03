Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 68-jähriger Mann nach Schlägen leicht verletzt - Tatverdächtiger unbekannt flüchtig

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 68-jähriger Castrop-Rauxeler, gegen 18h, bei einer Auseinandersetzung am Europaplatz, in Höhe des Parkplatzes am Westfälischen Landestheater, leicht verletzt. Der Mann aus Castrop-Rauxel war mit seiner Ehefrau auf einem gemeinsamen Hundespaziergang, als ein grauer Audi aus Dortmund auf die Frau und den Hund zufuhr. Zu einem Zusammenstoß kam es dabei nicht. Im weiteren Verlauf stieg der Fahrer des Audis aus, stieß das Ehepaar zu Boden und schlug auf den Mann ein. Die Ehefrau rief daraufhin laut um Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige, zusammen mit seinen zwei Beifahrern, in unbekannte Richtung davonfuhr. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80m groß, schlanke Statur, dunkler Jogginganzug, schwarze Haare.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 zu melden.

