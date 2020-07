Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf B225 leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der B225/Dorstener Straße hat es am Dienstag, gegen 15.20 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten ein 77-jähriger Motorradfahrer aus Heiden und eine 35-jährige Autofahrerin aus Marl in Höhe der A52 an einer Ampel. Beide waren in Richtung Marl unterwegs. Als die Ampel grün wurde, fuhr die 35-Jährige auf den Motorradfahrer auf. Der 77-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

