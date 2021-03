Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Ecke Gartenstraße/An der Sandgrube hat es am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein weißer Transporter gegen einen geparkten, grauen Volvo XC 60 fuhr. Der Fahrer stiegt kurz aus, fuhr dann aber doch weiter, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden an dem SUV wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 1,70m groß, schlank, kurze braune Haare. Es soll sich um ein ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Teile davon sind bekannt. In dem Fahrzeug saßen mehrere Personen.

Castrop-Rauxel:

Rund 2.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Verursacher bei einer Unfallflucht auf der Desdener Straße hinterlassen. Dort wurde zwischen Sonntagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (8.20 Uhr) ein schwarzer Seat Toledo angefahren. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand und wurde vorne beschädigt.

Herten:

Auf der Hedwigstraße wurde am Sonntag, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, ein silberner Mercedes C-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

