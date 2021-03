Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitag und Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage und einem Gartenhaus an der Straße Im Wiesengrund. Als Beute nahmen sie Werkzeuge, Medikamente, Schnitzwerkzeuge, eine Musikanlage, einen Computer und einem Motorradhelm mit. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in die Firmengaragen eines Autohauses an der Herner Straße ein. Zuvor hatten sie einen Stahlmattenzahn aufgetrennt. Aus den Garagen wurden zahlreiche Autoreifen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der Schaden am Zaun und den Garagen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Dorsten

Vier Kompletträder nahmen Unbekannte aus einer Tiefgarage am Marderweg mit. Der Diebstahl passierte am Freitag gegen 20:15 Uhr. Bei dem Diebstahl beschädigten die Täter die Elektrik am Rolltor der Tiefgaragenzufahrt.

Aus einer Wohnung auf der Juliusstraße haben Unbekannte am Samstag Schmuck und eine Lederjacke gestohlen. Tatverdächtig ist eine Frau, die zuvor bei der Seniorin - unter einem Vorwand - geklingelt hatte und dann in der Wohnung war. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70m, schwarze Haare, schwarze Kleidung. Ob noch eine weitere fremde Person in der Wohnung war, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können.

Herten

Zwischen Donnerstag und Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Langenbochumer Straße. Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurden Manschettenknöpfe und ein Elektrogerät entwendet. Aus dem Keller nahmen die Täter Weinflaschen mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in einen Lagerraum an der Haardstraße ein. Um in das Lager zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss. Mit einem Werkzeugkoffer und Alufelgen flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen Freitag und Sonntag brachen unbekannte Täter eine Kellertür auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus an der Glückaufstraße. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Täter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

