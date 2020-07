Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Randalierer

Erwitte (ots)

Am Samstag, um 04:07 Uhr, wurde die Polizei von Anwohnern zur Graf-Landsberg-Straße gerufen. Hier kam es auf dem Schulhof der Grundschule zu Ruhestörungen. Die Beamten bemerkten beim Eintreffen drei Personen die laute Musik hörten und Alkohol konsumierten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Reste von Drogen sicher. Bei der Personenkontrolle wurde ein 21-jähriger Lippetaler immer nervöser. Er meinte die Kontrolle wäre lächerlich. Der Mann stand offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde immer aggressiver. Er musste mehrfach aufgefordert werden sich zu beruhigen. Schließlich versuchte er mit einer Glasflasche einen Polizisten zu schlagen. Daraufhin brachten die Beamten ihn zu Boden um ihm Handschellen anzulegen. Dabei wehrte sich der Mann heftig, trat und schlug nach den Einsatzkräften und spuckte diese auch an. Neben den üblichen Beschimpfungen traf er mit einem Tritt auch eine Polizistin am Oberkörper. Diese blieb zum Glück unverletzt. Die Streifenbesatzung forderte schließlich Verstärkung an, um den Täter gefahrlos in ein Polizeiauto bugsieren zu können. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in der Polizeizelle. Zuvor wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt festgestellt. (lü)

