Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Streifenwagen fast gerammt

Lippetal (ots)

Am Freitag, um 23:25 Uhr, kam es auf der Soester Straße zu einem Vorfall. Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens war auf der Soester Straße in Richtung Soest unterwegs. An der Kreuzung mit der Brockhauser Straße kam plötzlich aus Richtung Brockhausen ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung zu. Durch eine Vollbremsung konnte die Polizistin am Steuer des Streifenwagens einen Zusammenprall noch verhindern. Der Fahrer des Autos fuhr dann über den Grünstreifen um das zivile Polizeifahrzeug herum und setzte seine Fahrt fort. Die Beamten wendeten und folgten dem Fahrzeug bis zum Wohnort des 51-jährigen Lippetalers. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von 2,46 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. (lü)

