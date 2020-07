Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Schule beschmiert

Bad Sassendorf (ots)

Am Samstagabend wurde die Fassade der Sälzer Grundschule von bislang nicht bekannten Tätern beschmiert. Sie brachten an mehreren Stellen Schriftzüge wie "Fuck Schule" oder "Fuck Police" an. Außerdem wurde leere Alkoholflaschen und anderer Müll vor Ort zurückgelassen. Der Schaden wird auf mindestens 1000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell