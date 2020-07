Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken Fahrrad gefahren - Führerschein verloren - Langenfeld - 2007024

Mettmann (ots)

Dass man auch als Fahrradfahrer seinen Autoführerschein verlieren kann, wenn man unter erheblichem Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnimmt, ist in der Nacht zu Sonntag (5. Juli 2020) einem 23-jährigen Langenfelder zum Verhängnis geworden.

Das war passiert:

Gegen 1:15 Uhr wurde die Polizei von Zeugen in eine Kneipe am Immigrather Platz gerufen, weil dort ein junger Mann randaliert haben sollte. Noch auf dem Weg zu besagter Kneipe erhielt die Polizei dann die Information, dass der vermeintlich erheblich betrunkene Randalierer mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit in Richtung Theodor-Heuss-Straße davongefahren war.

Nach einer kurzen Fahndung konnten die Polizeibeamten den von mehreren Zeugen beschriebenen jungen Mann auf der Bogenstraße in fahrenderweise antreffen, anhalten und kontrollieren. Er war derart betrunken, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Erst beim dritten Versuch schafften es die Beamten zudem, einen Atemalkoholtest mit dem 23-jährigen Langenfelder durchzuführen. Dieser Test ergab einen Wert von 2,5 Promille (1,25 mg/l).

Die Folgen für den 23-Jährigen:

Er musste zu mit zur Wache, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Da er die absolute Fahruntüchtigkeit deutlich überschritten hatte, wurde auch sein Pkw-Führerschein beschlagnahmt. Zudem erhält er drei Punkte in Flensburg und muss mit einer angeordneten Teilnahme an einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zur Wiedererlangung seines Führerscheins rechnen.

