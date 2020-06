Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Recklinghausen (ots)

Zwischen Mittwoch (03.06.) und gestern haben unbekannte Täter ein Fenster einer leerstehenden Schule an der Kampstraße eingeschlagen und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Im Gebäude zerstörten sie einen Rauchmelder und eine Durchgangstür, außerdem wurde der Fußboden der angrenzenden Sporthalle beschmiert. Ob auch etwas aus der Schule entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

