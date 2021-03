Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Seniorin stürzt mit Fahrrad und verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Montag stürzte eine 89-jährige Dorstenerin um 16:05 Uhr auf dem Friedhofsweg in Dorsten mit dem Pedelec. Sie fuhr, aus dem Friedhofstor kommend, nach links in Fahrtrichtung Halterner Straße und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Dorstenerin verletzte sich bei dem Sturz schwer. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

