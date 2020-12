Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Scheunenbrand in Wimberg

GschwendGschwend (ots)

Kurz nach 10:30 Uhr kam es am Sonntagmorgen in Wimberg zu einem Schmorbrand in einer Scheune. Grund dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Gschwend mit den Abteilungen Altersberg und Frickenhofen waren mit 6 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützung bekamen sie von der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, welche mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Rettungsdienst kam mit einem RTW und der Ortsverband Gschwend mit 3 Einsatzkräften. Es wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Polizeirevier Schwäbisch Gmünd war mit zwei Streifen vor Ort.

