Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall auf der B 29 zwischen Plüderhausen und Urbach

PlüderhausenPlüderhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr fuhr ein 23-jähriger Opelfahrer an der Anschlussstelle Plüderhausen auf die Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Schorndorf auf. Kurz danach wich er zwei Tieren aus und übersteuerte sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf geriet der Opel ins Schleudern und überschlug sich an der dortigen Böschung. Der Pkw-Lenker wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war zur Unfallaufnahme bis 22:55 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell