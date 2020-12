POL-AA: Ostalbkreis - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Rainau: Fahrbahn vereist - 15.000 Euro Schaden

Am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Ford-Fahrer die Verbindungsstraße zwischen Rainau-Schwabsberg und Landesstraße 1075. Aufgrund vereister Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und rutschte in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde der 31-Jährige nur leicht verletzt. An dem Ford Focus entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Nicht zugelassener BMW beschädigt geparkte Pkw

Am Samstag gegen 14 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die Ziegeläckerstraße in Oberbettringen und kam aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er einen neuwertigen VW und Dacia und blieb schließlich zwischen einem Baum und einem Pkw stehen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 32.000 Euro. Außer dem Bußgeld für die Unfallverursachung muss der 26-Jährige nun auch mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung rechnen.

Neuler: Golf übersehen - 10.000 Euro Schaden

Am Samstag kurz nach 16 Uhr befuhr eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin die Kreisstraße 3233 von der Burghardsmühle kommend und wollte an der Kreisstraße 3234 nach links in Richtung Leinenfirst abbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts aus Neuler kommenden 43-jährigen Golf-Fahrer. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am i30 beläuft sich auf ca. 6000 Euro - am Golf ca. 4000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Sattelzug wendet und beschädigt Bushaltestelle

Am Samstag gegen 19 Uhr befuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer die Ebnater Steige von der Heidenheimer Straße kommend in Richtung Ebnat. Etwa 100 m nach dem Beginn der Steige wendete der ortsunkundige Fahrer in dem übersichtlich ausgebauten Teilstück der Steigungsstrecke unter Benutzung der beiden vorhandenen Bushaltestellen. Beim quer zur Fahrbahn rückwärts Rangieren prallte der Sattelauflieger auf das Wartehäuschen. Durch den Knick im Längsträger brach das Häuschen zusammen und wurde komplett zerstört. Bei der weiteren Durchführung des Wendemanövers schrammte der Sattelzug ein Verkehrsschild (Vorfahrtszeichen 205) neben der gegenüberliegenden Bushaltestelle. Der türkische Fahrer hielt ca. 70 m von der Schadensstelle an, begutachtete seinen eigenen Schaden und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von mind. 2000 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den entscheidenen Hinweis zu dem flüchtigen Sattelzug geben, so dass sowohl der MAN-Sattelzug mit türkischer Zulassung, als auch der türkische Fahrer durch die Polizei Aalen ermittelt werden konnte.

