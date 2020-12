Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Verletzten

AalenAalen (ots)

Frankenhardt: Aufgrund Eisglätte von Fahrbahn abgekommen Am Samstagmorgen, gegen 08:35 Uhr, befuhr eine 58jährige Ford-Fahrerin die Landstraße von Gründelhardt in Richtung Spaichbühl. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund Eisglätte nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw überschlug sich und die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

