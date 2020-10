Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Ein 32-jähriger Hagener fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Mercedes Sprinter auf der Straße Im Vogelsang in Richtung Zum Ludwigstal. An der Einmündung angelangt, wollte er nach links auf die Straße Zum Ludwigstal abbiegen. Kurz vor der Fahrbahn stieß er mit einem Radfahrer zusammen. Bisher kann nicht abschließend geklärt werden, aus welcher Fahrtrichtung der 39-jährige Fahrradfahrer kam. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

