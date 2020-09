Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Handy aus Verkaufsraum gestohlen

Schwelm (ots)

Unbekannte entwendeten aus dem Geschäft eines Telefonanbieters in der Bahnhofstraße ein dort ausgestelltes Mobiltelefon. Einem Verkäufer fiel am Dienstagnachmittag auf, dass das Mobiltelefon, welches im Ausstellungsbereich ausgelegt war, gestohlen wurde. Der Täter durchtrennte den Sicherheitsdraht und nahm das Samsung Note Ultra 5G unbemerkt an sich. Wann genau der Diebstahl stattgefunden hat, konnte nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell