Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Auto stark beschädigt

Schwelm (ots)

Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei über eine laufende Alarmsirene in der Hauptstraße informiert. Am Parkhaus des Kreishauses stellten die Beamten eine beschädigte Daimler E-Klasse fest. An dem Fahrzeug wurden sowohl die Heckscheibe, als auch die beiden hinteren Seitenscheiben eingeschlagen. Weiter wurde der Lack des Fahrzeuges rundherum zerkratzt. Zeugen beobachteten eine Person, die bei Auslösen des Alarms vom Tatort in unbekannte Richtung flüchtete. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

