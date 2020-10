Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Roller gestohlen

Herdecke (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 29.09.2020, 19:00 Uhr bis zum 30.09.2020, 12:00 Uhr einen geparkten Roller. Das rote Kleinkraftrad der Marke Hyosung wurde am Abend vor der Wohnanschrift an der Bahnhofstraße abgestellt. Am nächsten Tag wurde der Diebstahl festgestellt. Hinweise auf die Täte gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell