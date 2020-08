Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Rundballenpresse in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 10. August 2020, geriet gegen 20:05 Uhr eine Rundballenpresse bei Feldarbeiten in Schweinsheide in Brand.

Dem Meldenden gelang es noch, die Presse vom Zugfahrzeug zu trennen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf und Havekost löschten das Feuer und verhinderten somit eine weitere Ausbreitung.

Das Gerät wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Schadenshöhe wurde auf 42.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell