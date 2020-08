Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines kleinen Waldstücks in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 10. August 2020, geriet gegen 15:15 Uhr eine kleine Waldfläche am Kiebitzweg in Wildeshausen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen löschte das Feuer, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind derzeit unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell