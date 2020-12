POL-AA: Landkreis Rems-Murr - Feuerwehreinsätze und Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Feuerwehreinsatz durch unbeaufsichtigtes Feuer

Am frühen Samstagabend gegen 17:10 Uhr musste die Feuerwehr Fellbach mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ausrücken. Grund hierfür war ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer auf dem Kappelberg. Aufgrund der Größe und des Windes wurde das Lagerfeuer abgelöscht. Der Verursacher ist unbekannt.

Remshalden-Grunbach: Verkehrsunfallflucht mit Presseaufruf

Am Freitag gegen 16:00 Uhr stellte ein PKW-Lenker seinen Mercedes Vito in der Riedstraße verkehrsgerecht ab. Als er am Samstag gegen 17:10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz wegen verdächtigem Geruch

Am Samstagabend gegen 17:40 Uhr wurde in der Talstraße in Schorndorf in einem Mehrfamilienhaus ein verdächtiger, gasähnlicher Geruch wahrgenommen. Im Gebäude selbst gab es allerdings keinen Gasanschluss. Durch eine Polizeistreife und die hinzugerufene Feuerwehr Schorndorf, die mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde festgestellt, dass der Geruch vermutlich von den elektrisch betriebenen Kachelöfen im Haus kommt. Messungen ergaben keine gesundheitsgefährdende Werte. Eine Wohnungstüre musste durch die Feuerwehr geöffnet werden, da die Bewohnerin nicht öffnete. Auch hier verliefen die Messungen negativ.

