POL-AA: Ostalbkreis - Sachbeschädigungen

Aalen: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Schopenhauerstraße ein Ford Focus zerkratzt und in der Spenglerstraße / Kantstraße an einem Schlepper die Heckscheibe mutwillig eingeschlagen - Schaden ca. 800 Euro. Die Geschädigten stellten den Schaden am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr fest. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auf Frontscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr warfen Unbekannte einen großen Stein auf die Frontscheibe eines in der Bethlehemer Straße abgestellten schwarzen BMW 325i. Weiterhin wurde die Heckscheibe des BMW zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

