Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Unfälle

AalenAalen (ots)

Gerabronn: Glätteunfall durch nichtangepasste Geschwindigkeit

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam auf der K 2545 zwischen Söllbot und Dünsbach, auf Höhe eines Waldstücks, ein in Richtung Dünsbach fahrender 61-jähriger PKW-Lenker mit seinem VW-Fox wegen Glätte und unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Straße ab. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt, an seinem VW entstand Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Onolzheim-Jagstheim: Unfall wegen Reifglätte

Am Samstag gegen 11:30 Uhr kam auf der K 2641 zwischen Onolzheim und Jagstheim eine 53-jährige PKW-Lenkerin mit ihrem Ford Fiesta infolge Reifglätte von der Fahrbahn ab und landete entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro - die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Weipertshofen - Ingersheim: Glätteunfall trotz Warnung

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr kam ein 26-jähriger Opel-Corsa-Fahrer auf der K 2643 bei Ingersheim, infolge unangepasster Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dies, obwohl im dortigen Bereich, aufgrund eines vorangegangenen Unfalls, Warnschilder und Warnleuchten aufgestellt waren und er von den Polizeibeamten vor Ort, eindeutig durch entsprechende Handzeichen gewarnt worden war. Trotz allem hatte der Schnellfahrer Glück und er kam unverletzt mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro und einer Anzeige davon.

Gaildorf: Verletzter Motorradfahrer

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam ein 75-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW alleinbeteiligt auf der L 1066 von der Fahrbahn ab und stürzte. Der BMW-Fahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An seinem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Crailsheim: Gestürzte Radfahrerin - Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Gegen 17 Uhr befuhr am Mittwoch eine 69-jährige Radfahrerin den Radweg in der Tiefenbacher Straße in Crailsheim, in Richtung Tiefenbach. Auf Höhe eines Parkplatzes überquerte ein unbekannter Fußgänger den Radweg, ohne auf die herannahende Radfahrerin zu achten. Beim Ausweichen stürzte diese und wurde hierbei erheblich verletzt. Der unbekannte Fußgänger sprach kurz mit der verletzten Frau und entfernte sich dann, ohne seine Personalien zu hinterlassen, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen welche Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Fußgänger machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951/4800 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall - Tüngental: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 18 Uhr bog ein 24-jähriger Opelfahrer von der Ottenbacher Straße in Tüngental nach links in die Altenhauser Straße ein. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt eines auf der Altenhauser Straße in Richtung Schwäbisch Hall fahrenden 39-jährigen Mercedesfahrers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro - verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell