Polizei Mettmann

POL-ME: In diesem Zustand zur Fahrgastbeförderung eingesetzt! - Heiligenhaus - 2012083

MettmannMettmann (ots)

Einem Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann fiel am Mittwochmorgen des 16.12.2020, gegen 10.30 Uhr, auf der Höseler Straße in Heiligenhaus ein Taxi auf, das sich schon aus weiterer Ansicht erkennbar in einem offenbar schlechten Gesamtzustand befand. So wies die beigefarbige Droschke rundherum größere und kleinere Blessuren im Blechkleid auf und Teile der Beleuchtung waren defekt. Deshalb wurde der bereits 17 Jahre alte Daimler-Chrysler (Mercedes E-Klasse) einer Kontrolle unterzogen.

Der äußere Eindruck zum augenscheinlich schlechten Zustand des Fahrzeugs setzte sich auch bei einer Betrachtung des Innenraums fort. Der Fahrersitz im insgesamt unaufgeräumt und schmutzig wirkenden Fahrgastraum war durchgesessen, platzte bereits aus den Nähten und zeigte auch weitere Defekte. Die Armaturen des Mercedes zeigten eine Störungsmeldung für mindestens einen Airbag und der Beifahrersitz war in seiner Befestigung und Führung lose.

Unter der Motorhaube zeigte sich ein erheblicher Ölverlust des Motors, wodurch auch der gesamte Unterboden des Fahrzeugs bereits großflächig mit Motoröl verschmutzt war, welches auch schon auf die Straße abtropfte.

Zur genaueren technischen Überprüfung wurde das Taxi deshalb einer Prüfstelle des TÜV Rheinland in Velbert zugeführt. Durch einen dortigen Prüfer und Sachvertständigen wurden insgesamt 25 - zum Großteil erhebliche - Mängel festgestellt. Zu den schon am Anhalteort bereits von der Polizei festgestellten Mängeln kamen weitere hinzu. Alle Sicherheitsgurte im Fahrzeugfont waren defekt, hinzu kamen diverse Beleuchtungs-, Reifen-, Achs- und Bremsmängel. Diese Mängel wurden vom Prüfer natürlich als gefährlich eingestuft. Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt in Mettmann wurde eine Weiterfahrt, insbesondere aber auch die gewerbliche Personenbeförderung mit dem Taxi bis zu einer geprüften, vollständigen Reparatur ausdrücklich untersagt.

Gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer und die die 60-jährige Fahrzeughalterin / Unternehmerin wurden entsprechend umfangreiche Anzeigen gefertigt.

