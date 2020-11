Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer landet mit 2,5 Promille im Gleisbett: 42-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

KasselKassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Im Gleisbett neben der Druseltalstraße endete in der Nacht zum heutigen Mittwoch die Fahrt eines 42-jährigen Mannes, der mit 2,5 Promille am Steuer eines BMW unterwegs war. Der Autofahrer hatte offenbar zuvor beim Linksabbiegen in die Eugen-Richter-Straße den Straßenverlauf falsch eingeschätzt, fuhr über die Straßenbahnschienen und war schließlich mit beschädigtem Unterboden im Gleisbett gelandet. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, bevor der Autofahrer zu Fuß flüchten konnte. Da an dem abgemeldeten und nicht versicherten BMW falsche Kennzeichen angebracht waren, zieht der Unfall nun noch weitere Ermittlungen gegen den 42-Jährigen aus dem Landkreis Kassel nach sich.

Die Zeugen hatten gegen 23 Uhr die Polizei wegen des im Gleisbett stehenden BMW, aus dem der offensichtlich betrunkene Fahrer ausgestiegen war, gerufen. Die zur Unfallstelle geeilte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte den 42-Jährigen wenig später an Ort und Stelle festnehmen. Ein Atemalkoholtest förderte schließlich den hohen Promillewert zutage, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Straßenbahngleisen war durch die Irrfahrt des Mannes ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Der 42-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Autofahrer seit vielen Jahren keinen Führerschein mehr hat, weshalb die Beamten zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiteten. Die Ermittlungen dauern an.

