Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs (41/2306) 23.06.2020

Speyer (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei einen 36-jährigen Mann mit seinem PKW in der Hasenpfühlerweide, in Speyer. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Zudem wurden bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gestellt, weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen PKW gefahren hat. Zudem wird strafrechtlich ermittelt, weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

