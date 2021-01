Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Böller beschädigt Briefkasten und Schaufensterscheibe

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Neujahr (06.00 Uhr) bemerkt der Eigentümer eins Briefkastens an der Kapellenstraße dessen totale Zerstörung. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht einen Böller in den Briefkasten geworfen. Durch die starke Detonation wurde der Kasten komplett zerstört. Der Deckel des Briefkastens flog gegen ein gegenüberliegendes Schaufenster. Auch dieses Fenster wurde beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell