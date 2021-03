Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Montagmorgen fuhr eine 41-jährige Castrop-Rauxelerin mit ihrem Auto auf der Mengender Straße in Richtung Mitte und beabsichtigte in die Straße Auf dem Heiken abzubiegen. Ein 54-jähriger Waltroper befand sich mit seinem Auto hinter der 41-Jährigen. Während des Abbiegevorgangs fuhr er auf ihr Auto auf. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell